Güney Afrika Futbol Federasyonu Başkanı Danny Jordaan Dolandırıcılıkla Yargılanıyor

Güney Afrika Futbol Federasyonu Başkanı Dolandırıcılık Suçlamasıyla Hakim Karşısında

Güney Afrika Futbol Federasyonu (SAFA) Başkanı Danny Jordaan, dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanmak üzere mahkeme karşısına çıktı. Yerel medyadan gelen haberlere göre, 2013 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Jordaan, SAFA Mali Sorumlusu Gronnie Hluyo ve iş insanı Trevor Neethling ile birlikte toplamda 1,3 milyon Güney Afrika randı (yaklaşık 71 bin dolar) dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor.

Mahkemeden Kefalet Kararı

Olayla ilgili olarakyargılandıkları Johannesburg Özel Ticaret Suçları Mahkemesi'nde, Jordaan, Hluyo ve Neethling, haklarındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme, sanıkların 20 bin rand (yaklaşık 1100 dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti.

Suçlamaların Detayları

Güney Afrika polisinin yaptığı açıklamada, Jordaan'ın 2014-2018 yılları arasında SAFA'nın kaynaklarını kötüye kullanarak, kendisi için özel koruma hizmeti alması ve Federasyon yönetiminin onayı olmaksızın bir halkla ilişkiler firmasıyla anlaşma yapması suretiyle 1,3 milyon rand dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.