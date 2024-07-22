Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Güney Afrikalı Seri Katil Van Schoor'un İtirafları

Louis van Schoor, apartheid döneminde işlediği cinayetlerle ilgili polisin sorumluluğunu savundu.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:45
Güney Afrikalı Seri Katil Van Schoor'un İtirafları

Louis van Schoor'un İtirafları

Güney Afrika'nın East London şehrinde, apartheid dönemi sırasında 39 siyahi erkeği öldüren güvenlik görevlisi Louis van Schoor, BBC'ye verdiği bir röportajda polisin o dönemdeki suçlara göz yumduğunu ileri sürdü. 2004 yılında şartlı tahliye edilen van Schoor, kendisinin yanı sıra polis memurlarının da suçlanması gerektiğini belirtti.

Polis Suçlu mu?

Van Schoor, cinayetlerinin yasalar çerçevesinde gerçekleştiğini savunarak, "East London'daki her polis memuru neler olduğunu biliyordu. Hiçbiri bana müdahale etmedi ya da 'sakin ol' demedi." şeklinde konuştu.

Kurbanları ve İşlediği Suçlar

Röportajda, van Schoor'un cinayetleri hakkında detaylar verildi. En genç kurbanının 12 yaşında olduğu belirtilirken, sağ kurtulan bir kurban, van Schoor'un kendisine "ayağa kalk" dediğini fakat kalkamadığını ifade etti.

Van Schoor'un Tutuklanması ve Dava Süreci

1980'lerdeki cinayetlerin ardından, 1991'de tutuklanan Van Schoor'un davası, Güney Afrika tarihinin en büyük cinayet davalarından biri olarak kabul edilmektedir. 1992'de yapılan duruşmada 90 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmış, 12 yıl sonra ise serbest bırakılmıştır.

Medya ve Aktivistlerin Dikkati

Gazeteciler ve aktivistler, Nelson Mandela'nın hapisten çıkmasından sonra Van Schoor'un davasını yakından takip etmiş ve bu süreçte önemli bir baskı oluşturmuşlardır. Bu davanın iç yüzü hala tartışılmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme