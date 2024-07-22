Güney Afrikalı Seri Katil Van Schoor'un İtirafları

Louis van Schoor'un İtirafları

Güney Afrika'nın East London şehrinde, apartheid dönemi sırasında 39 siyahi erkeği öldüren güvenlik görevlisi Louis van Schoor, BBC'ye verdiği bir röportajda polisin o dönemdeki suçlara göz yumduğunu ileri sürdü. 2004 yılında şartlı tahliye edilen van Schoor, kendisinin yanı sıra polis memurlarının da suçlanması gerektiğini belirtti.

Polis Suçlu mu?

Van Schoor, cinayetlerinin yasalar çerçevesinde gerçekleştiğini savunarak, "East London'daki her polis memuru neler olduğunu biliyordu. Hiçbiri bana müdahale etmedi ya da 'sakin ol' demedi." şeklinde konuştu.

Kurbanları ve İşlediği Suçlar

Röportajda, van Schoor'un cinayetleri hakkında detaylar verildi. En genç kurbanının 12 yaşında olduğu belirtilirken, sağ kurtulan bir kurban, van Schoor'un kendisine "ayağa kalk" dediğini fakat kalkamadığını ifade etti.

Van Schoor'un Tutuklanması ve Dava Süreci

1980'lerdeki cinayetlerin ardından, 1991'de tutuklanan Van Schoor'un davası, Güney Afrika tarihinin en büyük cinayet davalarından biri olarak kabul edilmektedir. 1992'de yapılan duruşmada 90 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmış, 12 yıl sonra ise serbest bırakılmıştır.

Medya ve Aktivistlerin Dikkati

Gazeteciler ve aktivistler, Nelson Mandela'nın hapisten çıkmasından sonra Van Schoor'un davasını yakından takip etmiş ve bu süreçte önemli bir baskı oluşturmuşlardır. Bu davanın iç yüzü hala tartışılmaktadır.