Güney Ege'de Kooperatiflere Sosyal Medya ve Markalaşma Eğitimi Tamamlandı

GEKA'nın SOP programı kapsamında düzenlenen sosyal medya ve markalaşma eğitimleri Kuşadası, Milas ve Pamukkale'de tamamlandı; 61 kooperatif üyesi katıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:28
Güney Ege'de Kooperatiflere Sosyal Medya ve Markalaşma Eğitimi Tamamlandı

Güney Ege'de Kooperatiflere Sosyal Medya ve Markalaşma Eğitimi Tamamlandı

Eğitimin amacı ve kapsamı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından, Güney Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren kooperatiflerin dijital görünürlüğünü ve rekabet gücünü artırmak amacıyla düzenlenen Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SOP) 2023-2026 dönemi kapsamındaki Sosyal Medya ve Markalaşma Eğitimleri tamamlandı.

Programın hedefi; üretim odaklı kooperatiflerin kapasite gelişimini desteklemek, pazarlama becerilerini güçlendirmek ve kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak olarak belirlendi. Eğitimler boyunca katılımcılara marka oluşturma süreçleri, sosyal medya mağaza açma adımları, ürün ambalaj ve içeriklerinin tasarım prensipleri ile coğrafi değerlerin marka kimliğine dönüştürülmesi gibi konularda bilgi ve uygulamalı yönlendirmeler verildi.

Gerçekleştirilen oturumlar ve saha çalışmaları

Eğitimler; 17-18 Kasım tarihlerinde Kuşadası, 20-21 Kasım tarihlerinde Milas ve 24-25 Kasım tarihlerinde Pamukkale ilçe merkezlerinde gerçekleştirildi. Toplamda 61 kooperatif üyesi etkinliklere katıldı.

Ayrıca, danışman eşliğinde yapılan saha ziyaretleriyle üretim süreçleri yerinde incelendi; kooperatiflere ürün kalitesi, sunum ve pazarlama alanlarında somut gelişim önerileri sunuldu.

Katılımcıların kazandığı beceriler

Program sonunda katılımcı kooperatifler; sosyal medyada marka hikâyesi oluşturma, satış kanallarını etkin kullanma, düzenli içerik planı hazırlama ve ürün sunumunda markalaşma odaklı düşünme becerilerini kazanarak eğitimi tamamladı. Bu kazanımların, bölge kooperatiflerinin dijital pazarda rekabet edebilirliğini artırması ve kırsal ekonomiye olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI, GÜNEY EGE BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN KOOPERATİFLERİN DİJİTAL...

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI, GÜNEY EGE BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN KOOPERATİFLERİN DİJİTAL GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ VE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN SOSYAL MEDYA VE MARKALAŞMA EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI.

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI, GÜNEY EGE BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN KOOPERATİFLERİN DİJİTAL...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?