Güney Ege'de Kooperatiflere Sosyal Medya ve Markalaşma Eğitimi Tamamlandı

Eğitimin amacı ve kapsamı

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından, Güney Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren kooperatiflerin dijital görünürlüğünü ve rekabet gücünü artırmak amacıyla düzenlenen Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SOP) 2023-2026 dönemi kapsamındaki Sosyal Medya ve Markalaşma Eğitimleri tamamlandı.

Programın hedefi; üretim odaklı kooperatiflerin kapasite gelişimini desteklemek, pazarlama becerilerini güçlendirmek ve kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak olarak belirlendi. Eğitimler boyunca katılımcılara marka oluşturma süreçleri, sosyal medya mağaza açma adımları, ürün ambalaj ve içeriklerinin tasarım prensipleri ile coğrafi değerlerin marka kimliğine dönüştürülmesi gibi konularda bilgi ve uygulamalı yönlendirmeler verildi.

Gerçekleştirilen oturumlar ve saha çalışmaları

Eğitimler; 17-18 Kasım tarihlerinde Kuşadası, 20-21 Kasım tarihlerinde Milas ve 24-25 Kasım tarihlerinde Pamukkale ilçe merkezlerinde gerçekleştirildi. Toplamda 61 kooperatif üyesi etkinliklere katıldı.

Ayrıca, danışman eşliğinde yapılan saha ziyaretleriyle üretim süreçleri yerinde incelendi; kooperatiflere ürün kalitesi, sunum ve pazarlama alanlarında somut gelişim önerileri sunuldu.

Katılımcıların kazandığı beceriler

Program sonunda katılımcı kooperatifler; sosyal medyada marka hikâyesi oluşturma, satış kanallarını etkin kullanma, düzenli içerik planı hazırlama ve ürün sunumunda markalaşma odaklı düşünme becerilerini kazanarak eğitimi tamamladı. Bu kazanımların, bölge kooperatiflerinin dijital pazarda rekabet edebilirliğini artırması ve kırsal ekonomiye olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

