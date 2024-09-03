Güney Ege ve Göller Yöresi İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı!

Türkiye'nin bazı bölgeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Güney Ege ile Göller Yöresi ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, bu uyarı kapsamına alındı.

Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Öğle saatlerinden itibaren Denizli, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Ayrıca, Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri ile Konya'nın batı ve güney bölgelerinde de benzer hava koşulları bekleniyor.

Diğer Etkilenen Bölgeler

Yağışların ayrıca Bolu, Karabük, Çankırı, Düzce, Zonguldak ve Kastamonu iç kesimlerinde de yerel kuvvetli gök gürültüsü ile seyretmesi muhtemel.

Dikkatli Olunmalı!

Bu olumsuz hava koşulları, ani sel baskınları, yıldırımlar, yerel dolu yağışı, ani rüzgar artışı ve kısa süreli fırtınaya neden olabilir. Ulaşımda aksamaların yaşanmaması için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.