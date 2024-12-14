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Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo: 'Devlet İşlerini İstikrarlı Şekilde Yönetmek İçin Çabalayacağım'

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden azlinden sonra istikrar için kararlılıkla çalışacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 14:19
Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo: 'Devlet İşlerini İstikrarlı Şekilde Yönetmek İçin Çabalayacağım'

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Güney Kore Ulusal Meclisi'nin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden azli yönünde aldığı kararın ardından, devlet işlerinin istikrarlı bir şekilde yönetilmesi için tüm çabasını ortaya koyacağının altını çizdi.

Yonhap haberine göre, Han, Seul'ün merkezindeki hükümet kompleksinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda devlet işlerini istikrarlı bir şekilde yönetmek için tüm çabamı ortaya koyacağım" dedi.

Yoon'un azledilmesi sonrasında, Han Duck-soo geçici Devlet Başkanı olarak göreve başlayacak ve bu duruma ilişkin ilk toplantısını düzenleyerek halka hitap edecektir.

Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi (PSS), Yoon'un görevden alınmasının ardından Han için güvenlik ekibi görevlendirildiğini duyurdu. PSS, bu ekibin, görevlerini yerine getirmeden önce ayrıntılı güvenlik protokolleri oluşturmak amacıyla Başbakanlık Ofisi ile işbirliği yapacağını belirtmiştir.

Han ve eşine, Devlet Başkanı'na eş değer güvenlik koruması sağlanırken, Yoon'un mevcut güvenlik düzenlemelerinin yasalar çerçevesinde devam edeceği kaydedildi.

Han'dan Resmi Kurumlara Önemli Direktifler

Başbakan Han, Güney Kore Savunma Bakan Vekili Kim Seon-ho'ya ordunun güvenlik pozisyonunu güçlendirmesi talimatını verdi. Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Kim Myung-soo'ya ABD ile ittifaka dayalı "sağlam" bir güvenlik duruşu sergilenmesi gerektiğini iletti. Bu talimatın arka planında, Kuzey Kore'nin mevcut durumu ve Güney Kore’nin güvenliğinin "hassas" bir an olarak değerlendirilmesi yatıyor.

Han, Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul'a da ABD ile olan ittifak çerçevesinde ülkelerle yakın iletişimi sürdürmesi ve Güney Kore'nin dış politikasında herhangi bir değişiklik olmadığı konusunda diğer ülkelere aktif şekilde bilgi vermesini istedi.

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