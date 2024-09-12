Güney Kore'de Acil Servis Doktoru Sayısında Şok Düşüş

Güney Kore Acil Servis Doktorlarında Düşüş Yaşıyor

Güney Kore'de, acil servis doktorlarının sayısının ülke genelinde %40'tan fazla azaldığı bildirilmektedir. Bu durum, tıp fakülteleri üzerindeki tartışmaları daha da alevlendirmiştir.

Ulusal Tıp Profesörleri Konseyi Anketi

Yonhap tarafından yayınlanan bir habere göre, Ulusal Tıp Profesörleri Konseyi tarafından gerçekleştirilen bir ankette, geçen yıl 914 acil doktorunun görev yaptığı 53 büyük eğitim hastanesinde bu yıl bu sayının 535'e düştüğü ortaya konmuştur. Ayrıca, acil servislerdeki stajyer doktor sayısı 2023’de 386 iken, bu yıl sadece 33’e gerilemiştir.

Protestolar ve Hükümetin Yanıtı

Anketteki veriler, acil servis doktorları açısından endişe verici bir durumu yansıtırken, Ulusal Tıp Profesörleri Konseyi, 7 hastanenin acil bakım hizmetlerini kısmen askıya almayı değerlendirdiğini açıklamıştır. Hükümetin tıp fakültelerine giriş kotasını artırma planı, pek çok stajyer doktorun iş yerlerini terk etmesine sebep olmuştur.

Sağlık Bakanlığı’nın Planları ve Protestolar

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda yaşanan sağlık hizmetleri eksikliğini gidermek için tıp fakültelerinin kontenjanlarını 2000 kişi artırmayı planlamıştır. Bu plan, başkent Seul dahil birçok şehirde doktorların protestolar düzenlemesine yol açmış; binlerce stajyer doktor istifa etmiştir. İstifa eden yaklaşık 5000 stajyer doktora, lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarılar yapılmıştır.

Doktorların Protestoları ve Yanıtlar

8 Mart'ta, stajyer ve asistan doktorların istifaları sonucunda hemşirelere, acil serviste kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmiştir. Tıp profesörleri, 25 Mart’ta çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını açıklamış, hükümet ise bu eylemleri "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştır. Protestolar sürerken, 2000 ek kontenjan üniversitelere paylaştırılmış, Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemiştir.

Devlet Başkanı’nın Açıklaması

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan’daki ulusa sesleniş konuşmasında artırılan tıp fakültesi kontenjanları ile ilgili olarak herhangi bir geri adım atmayacaklarını belirtmiştir.