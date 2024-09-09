Güney Kore'de Doktor Grevi Kanser Ameliyatlarını Olumsuz Etkiliyor

Güney Kore'de Kanser Ameliyatlarında Düşüş

Güney Kore'de doktorların uzun süreli grevi, kanser ameliyatlarının sayısında kayda değer bir azalmaya yol açtı. Yonhap ajansının aktardığı bilgilere göre, bu durum ülke genelinde ciddi sağlık sorunları yaratmaya başladı.

Verilerdeki Düşüş

Güney Kore'de Demokrat Parti Temsilcisi Kim Yoon, Sağlık Sigortası İnceleme ve Değerlendirme Servisi'nin (HİRA) verilerini paylaştı. Bu verilere göre, şubat ayından bu yana devam eden grev nedeniyle kanser ameliyatı yapılan hastaların sayısı, 2023'ün aynı dönemine göre 11 bin 181 azalarak toplamda 57 bin 244'e geriledi. Bu, yaklaşık %16,3'lük bir kayba işaret ediyor. Ülkenin önde gelen beş hastanesinde ise bu oran %29'a kadar yükseldi.

Hastalar İçin Olumsuz Sonuçlar

Kore Kanser Hastaları Hakları Konseyi'nden bir yetkili, "Kanser hastaları için en hayati tedavi yöntemi ameliyattır. Ameliyatlardaki bu ciddi düşüş, daha fazla acı çeken hastalar olduğunu gösteriyor" dedi.

Doktor Grevi ve Hükümet Müdahalesi

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, kırsal bölgelerde ve kritik tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerindeki eksikliğin giderilmesi amacıyla tıp fakültelerinin kontenjanlarını 2 bin kişi artırma kararı almıştı. Bu kararın ardından doktorlar, bu durumu protesto etmek için 20 Şubat'tan itibaren çeşitli şehirlerde eylemler yapmış, yaklaşık 5 bin stajyer doktor istifa etmişti. Ayrıca, grevin devam etmesi sebebiyle hemşirelere ani görevler verilmişti.

Ülkede yaşanan bu sağlık krizi, hem tıp dünyası hem de hükümet arasında gerilimi artırmış ve sorunların daha da derinleşmesine sebep olmuştur.

Destek ve Protestolar

Tıp profesörleri, stajyer doktorların haklarını savunmak için 25 Mart'tan itibaren üniversitelere istifalarını sunacaklarını belirtmişti. Ancak bu durum, Güney Kore hükümetinin sert tepkisiyle karşılaştı ve istifalarını sunan profesörler "halkı şantaj yapmakla" suçlandı.

Başkan Yoon Suk Yeol, 1 Nisan’da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, artırılan kontenjanlarla ilgili protestolara karşı geri adım atmayacaklarını ifade etti.