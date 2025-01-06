Güney Kore'de Jeju Air, Bakım Nedeniyle En Fazla Uçuşu Ertelenen Hava Yolu Oluyor

2024'ün İlk Yarısında Jeju Air'in Hava Yolu Performansı

Güney Kore'deki Jeju Air, 2024'ün ilk yarısında bakım nedeniyle uçuşları en fazla ertelenen yerel hava yolu şirketi olarak öne çıkıyor. Bu gelişme, 29 Aralık'ta meydana gelen kazanın ardından artan güvenlik endişelerini beraberinde getiriyor.

Ulaştırma Bakanlığı Tarafından Paylaşılan Veriler

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, ana muhalefetteki Demokrat Parti Milletvekili Lee Yeon-hee'ye yerel hava yolu şirketleriyle ilgili verileri sundu. Bu verilere göre, Jeju Air geçen yılın ilk yarısında 52,883 uçuş gerçekleştirdi ve bunlardan 536'sı bakım nedeniyle ertelendi.

Güney Kore merkezli diğer hava yolu şirketlerinin bakım nedeniyle gecikme oranı bu dönemde yüzde 0,64 iken, Jeju Air bu oranla yüzde 1,01 seviyesine ulaşarak ortalamanın oldukça üzerinde yer aldı.

Kaza Detayları ve Sonrası

Jeju Air'ın filosunda bulunan Boeing 737-800 model uçağı, 29 Aralık'ta Bangkok-Muan rotasında, iniş takımlarının açılmaması üzerine kontrolden çıkarak duvara çarpmıştı. Uçakta toplamda 179 kişi bulunuyordu, bu kişilerden yalnızca mürettebattan 30'lu yaşlardaki bir kadın ve 20'li yaşlardaki bir erkek hayatta kalmıştı.

Yetkililer, bu trajik kazanın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirtti. Kazanın ardından, Güney Kore'de yedi günlük bir ulusal yas ilan edildi.