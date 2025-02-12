Güney Kore'de Öğrenci Cinayeti Sonrası Yasa Değişikliği Geliyor

Güney Kore'de Öğretmen-Cinayet Olayı Sonrası Yasa Değişikliği

Güney Kore, geçtiğimiz günlerde yaşanan trajik bir olayın ardından eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bir öğretmenin 8 yaşındaki öğrencisini bıçaklayarak öldürmesi, ülke genelinde şok etkisi yarattı ve yasaların yeniden gözden geçirilmesine yol açtı.

Eğitim Bakanı'ndan Açıklama

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Eğitim Bakanı Lee Ju-ho, olayın ardından bir basın toplantısı düzenleyerek duruma müdahale edileceğini duyurdu. Lee, “Mental sorunlar nedeniyle görevlerini yerine getirmekte zorlanan öğretmenler için zorunlu izin gibi önlemleri hayata geçirmek üzere yasayı değiştireceğiz.” şeklinde konuştu.

Siyasi Parti Birliği

Bu konuda iktidar ve muhalefet partileri de birleşerek, benzer olayların önlenmesi için acil yasa değişikliği talep etmekte. Yasanın, öğretmenlerin mental sağlığına odaklanarak daha güvenli bir eğitim ortamı sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.

Olayın Detayları

Olay, Daejeon kentindeki bir ilkokulda gerçekleşti. 40 yaşındaki öğretmen, 8 yaşındaki öğrencisini bıçakladıktan sonra, bilinci kapalı bir halde hastaneye kaldırılan öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polisin verdiği bilgilere göre, öğretmen daha önce depresyon nedeniyle izne ayrılmıştı ve geçen yılın sonunda öğretmenlik görevine geri dönmüştü.