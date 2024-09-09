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Güney Kore'de Okullarda 'Deepfake' Skandalı: 434 Vakaya Ulaşıldı

Güney Kore'de okullarda ortaya çıkan 'deepfake' vakaları, reşit olmayan öğrencileri ve öğretmenleri mağdur etti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:42
Güney Kore'de Okullarda 'Deepfake' Skandalı: 434 Vakaya Ulaşıldı

Güney Kore'de Endişe Verici 'Deepfake' Olayları

Bu yılın başından bu yana Güney Kore'deki eğitim kurumlarında toplamda 434 'deepfake' vakası kaydedildi. Güney Kore Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, bu olaylarda reşit olmayan öğrenciler ile öğretmenler mağdur oldu.

Vakaların Dağılımı

Kaydedilen vakaların 243'ü liselerde, 179'u ortaokullarda ve sadece 12'si ilkokullarda yaşandı. Toplamda 617 kişi etkilendi ve 350 vaka için soruşturma başlatıldı.

Askeri Personel de Mağdur

Bunun yanı sıra, Güney Kore Savunma Bakanlığı da meydana gelen olaylarda 24 askeri personelin mağdur olduğunu bildirdi. Bakanlık, benzer durumların önüne geçmek amacıyla farkındalık yaratma amaçlı eğitim programlarının başlatıldığını duyurdu.

Önlemler ve Eylemler

Bakanlık, askerlerin ve ilgili bakanlık yetkililerinin fotoğraflarının 'deepfake' içerikleri üretmek amacıyla kötüye kullanım riskine karşı kurum içi iletişim ağından kaldırıldığını açıkladı. Bu fotoğraflara yalnızca yetkili kişilerin erişim sağlayabileceği belirtildi.

Telegram Üzerinden Yayılma

Ülkede gerçekleşen bu olayların bazıları, okul ve üniversitelerle ilişkilendirilen sohbet gruplarında, çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun, deepfake yöntemiyle manipüle edilmiş ses ve görüntülerinin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu tür görüntülerin yayıldığı Telegram kanalı hakkında 'suça yataklık etme' gerekçesiyle ön soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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