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Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması: Başkanlık Bilgisayarlarına Erişim Girişimi Başarısız Oldu

Güney Kore'de, Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının ardından başkanlık bilgisayarlarına erişim girişimi başarısız oldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:24
Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturması: Başkanlık Bilgisayarlarına Erişim Girişimi Başarısız Oldu

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı Sonrası Gelişmeler

Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, başkanlık ofisinde yapılan bilgisayar araması girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Yerel bir medya organı olan Yonhap'ta çıkan habere göre, polis ve Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından oluşturulan ortak bir soruşturma ekibi, başkanlık ofisinin güvenlik servisi bilgisayar sistemlerine erişmeyi denedi. Ancak, başkanlık güvenlik birimleri tarafından yapılan müdahale ile bu girişim başarısız oldu.

Söz konusu girişimin, başkanlık ofisinde delil toplamak amacıyla gerçekleştirilen ikinci deneme olduğu belirtildi. Bu durum, endişelerin arttığı sıkıyönetim döneminde meydana geldi.

Sıkıyönetim İlanı ve Son Gelişmeler

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık'ta yaptığı bir televizyon konuşmasında, muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlere karıştığını ileri sürerek sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentonun bu kararı iptal etmesiyle birlikte Yoon geri adım atmak zorunda kaldı.

Yoon’un, muhalefeti "hükümetin işlevini engellemekle" suçlamasının ardından, sıkıyönetimin Kuzey Kore yanlısı güçleri etkisiz hale getirmeyi ve anayasal özgürlükleri korumayı amaçladığını savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından, Savunma Bakanlığı ordu komutanlarına toplantı yapmaları talimatını verirken, askeri birliklerin Ulusal Meclis’e girdiği bildirilmişti. Ancak, 190 milletvekilinin oyu ile sıkıyönetim kararının kaldırılması teklif edilerek, meclis başkanlığı ofisi bu kararın geçersiz olduğunu açıkladı.

Yoon, Bakanlar Kurulunu topladıktan sonra sıkıyönetimi sona erdirdi. Ana muhalefet partileri, sıkıyönetimi anayasaya aykırı buldu ve Yoon'un azledilmesi için meclise önerge sundu. İlk önerge yeterli oyu almazken, ikinci önerge 14 Aralık'ta kabul edilerek Yoon geçici olarak görevden alındı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekil olarak atandı.

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