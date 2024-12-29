Güney Kore'de Yolcu Uçağı Kazası: 28 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'nin Muan şehrinde, 181 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada en az 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın aktardığı bilgiye göre, Jeju Air havayolu şirketine ait uçak, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaparak pistten çıktı. Uçağın, iniş esnasında kontrolünü kaybederek havalimanını çevreleyen çite çarptığı belirtiliyor.

Emniyet ve itfaiye yetkililerinin açıklamalarına göre, kazada uçağın kuyruk bölümü koparak alev aldı. İtfaiye ekipleri, kazaya müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. İlk belirlemelere göre, kazada 28 kişi hayatını kaybederken, uçağın içerisinden şu ana kadar 2 kişinin kurtarıldığı bilgisi verildi.

Uçak, Bangkok-Muan seferini gerçekleştiriyordu ve içerisinde 175 yolcu ile 6 mürettebat bulunuyordu. Kazada hayatını kaybedenlerden yalnızca 2'sinin Tayland vatandaşı olduğu, geri kalan yolcuların ise Güney Kore vatandaşı oldukları kaydedildi.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın sebebine dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.