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Güney Kore'de Yolcu Uçağı Kazasında 122 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de bir yolcu uçağı inişte kontrolden çıkarak kaza yaptı, 122 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 09:39
Güney Kore'de Yolcu Uçağı Kazasında 122 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de Uçak Kazası: 122 Ölü

Güney Kore'nin Muan şehrinde meydana gelen korkunç uçak kazasında, 122 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Jeju Air hava yolu şirketine ait olan uçak, Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Musan Uluslararası Havalimanı'na inişte kontrolden çıkarak büyük bir facia yaşadı.

Kaza ve Kurtarma Çalışmaları

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, 181 kişiyi taşıyan uçaktan yalnızca 2 kişi kurtarıldı. Kazanın, uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor. İlk seferde iniş takımları açılmayan uçak, ikinci zorunlu iniş girişiminde pistten çıkarak havalimanını çevreleyen bir duvara çarptı ve infilak etti.

Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde, uçağın gövdesi üzerinde pistin sonuna kadar gelerek duvara çarpma anı izlenebiliyor. İtfaiye ekipleri alev alan uçağı söndürmek için hemen harekete geçti, ancak kurtulan yolcuların sayısı oldukça az kaldı. İtfaiye yetkilisi, "Uçak neredeyse tamamen yok oldu, gelen kalıntıların incelenmesi zaman alacak," şeklinde açıklamada bulundu.

Uluslararası Yolcular ve Hükümetin Tepkisi

Bangkok-Muan seferini yapan uçakta, 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor; uçağın 175 yolcusu ve 6 kişilik mürettebatından 2 Tayland vatandaşı, diğerleri ise Güney Kore vatandaşıydı. Hükümet, kazanın ardından kurtarma çalışmaları için tüm kaynakların seferber edileceğini açıkladı. Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kazanın ardından görevli ekiplere talimat vererek, ölenlerin ailelerine destek sağlanacağını belirtti.

Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yapılan acil durum toplantısında, Emniyet Genel Müdürü Vekili Lee Ho-young tüm imkanların seferber edilmesi için çalışmalara katılması talimatını verdi. Ayrıca, Jeju Air CEO'su Kim E-bae, hayatını kaybedenlerin ailelerine derin üzüntülerini ileterek, gerekli her türlü desteği vereceklerini açıkladı.

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