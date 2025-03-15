Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İçin Gösteriler: Destekçiler ve Karşıtları Sokaklarda

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İçin Gösteriler

Güney Kore'de binlerce kişi, sıkıyönetim ilanının ardından tutuklanan ve devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'e karşı ya da lehine gösteri yapmak için başkent Seul'de toplandı.

Yonhap'ın haberine göre, hakkında başlatılan azil süreci devam eden Yoon'un hem karşıtları hem de destekçileri, göreve resmen iade edilip edilmeyeceğine ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı öncesinde başkent sokaklarına indi.

Candle Move ve Ulusal Meclis'teki Gösteri

Yoon karşıtı sivil grup Candle Move üyesi binlerce kişi, başkentin merkezindeki Anayasa Mahkemesi yakınlarında miting düzenledi. Diğer bir gösteride ise ana muhalefetteki Demokrat Parti mensubu 100'den fazla milletvekilinin de aralarında bulunduğu kalabalık, Yoon'un derhal görevden alınması yönünde sloganlar atarak Ulusal Meclis'e yürüdü.

Ayrıca, yaklaşık 35 bin kişi, başkentin Gwanghwamun bölgesinde toplanarak, Yoon'un derhal göreve iade edilmesi ve Ulusal Meclis'in feshedilmesi çağrısında bulundu.

Yoon Suk Yeol'un Yargı Süreci

Mahkemenin, Yoon'un göreve iade edilip edilmeyeceğine ilişkin değerlendirmesi sürüyor. Kararın ne zaman açıklanacağı henüz bilinmemekle birlikte, çoğu kişi bunun gelecek hafta içinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Güney Kore Ulusal Meclisi, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azlini istemiş ve bu sebeple Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak tarihinde gözaltına alınmıştı. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, 10 saati aşkın sorgulamanın ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Seul Batı Bölge Mahkemesi, Yoon'u "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamalarıyla 19 Ocak tarihinde tutukladı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi ise Yoon'un fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin vererek, Yoon'un Seul Gözaltı Merkezi'nden 8 Mart'ta çıkmasına onay vermişti. Ancak hakkında başlatılan azil süreci ve ceza davaları hala devam etmektedir.