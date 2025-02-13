Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Dava Süreci Devam Ediyor

Güney Kore'de, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından başlatılan soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, 19 Ocak'ta tutuklanmasının ardından sekizinci kez hakim karşısına çıktı.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, sıkıyönetim ilanına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nde süren azil davasının sekizinci duruşmasına katıldı. Mahkeme, gelecek hafta daha önce incelenmeyen kanıtların ele alınacağı bir duruşmanın yapılacağını açıkladı.

Bu duruşmaya ek olarak, Yoon'un avukatlarının "daha fazla tanık" talebi üzerine tartışmaların devam ettiği bildirildi. Mahkeme yarın yapılacak toplantıda bu tanık taleplerinin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Yoon'un Tutuklanma Süreci

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık 2024'te ilan edilen sıkıyönetimi anayasaya aykırı bulması üzerine Yoon'un azlini istemiş, bu sebeple Yoon görevinden uzaklaştırılmıştı. Sıkıyönetim soruşturmasının bir parçası olarak 15 Ocak'ta gözaltına alınan Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Güney Kore Savcılığı, 26 Ocak'ta Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla iddianame hazırladığını duyurdu. Yoon hakkındaki azil davası ise Anayasa Mahkemesi'nde devam etmekte.