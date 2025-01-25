Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Tutukluluk Süresi İkinci Kez Uzatılmadı

Yoon Suk Yeol'un Tutukluluğu Uzatılmadı

Güney Kore'de Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yoon Suk Yeol'un tutukluluğunun uzatılması yönündeki ikinci talebi de reddetti. Yoon, 19 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Savcılığın Talepleri Reddedildi

Yonhap haberine göre, mahkeme savcılığın tutukluluğun uzatılması için yaptığı talebe ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, savcılığın soruşturmayı devam ettirmek için yeterli neden bulamadığı gerekçesiyle Yoon'un tutuklu kalma süresinin 6 Şubat'a kadar uzatılması istemini kabul etmedi.

Bununla birlikte, savcılığın Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından sorunlu olarak değerlendirdiği durumu, Yoon'un ifade vermekten kaçınması ile birlikte, kısıtlı bir zamana indirdi. Savcılığın yarın Yoon hakkında iddianame hazırlaması bekleniyor.

Yoon'un Avukatının Açıklamaları

Yoon'un avukatı Yun Gap-geun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "CIO'nun soruşturması yasadışıdır ve hükümsüzdür. En iyisi başkanı düşürmeye yönelik tüm girişimleri durdurmalarıdır," ifadelerini kullandı. Diğer bir avukat ise savcılığı, iddianameye devam etmemeye çağırarak, bunun CIO'nun yetersizliğini ortaya koyan bir itiraf olduğunu vurguladı.

Tutuklanma ve Sorgulama Süreci

Yoon, Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azledilmiş ve bu süreçte 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermek istemediği belirtilmiş, daha sonra gözaltı merkezine nakledilmiştir. Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesi'nin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarıyla tutuklanmıştı.

Yoon hakkında yürütülen sıkıyönetim sürecine ilişkin azil davası ise Anayasa Mahkemesi'nde devam etmektedir.