Güney Kore, DeepSeek Yapay Zeka Uygulamasını Engelledi

Güney Kore Çevre Bakanlığı, kullanıcı verilerini topladığı iddiasıyla DeepSeek adlı yapay zeka uygulamasının kuruma ait cihazlarda kullanımını yasakladı.

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlığın yaptığı açıklamada, "İstihbarat yetkilileri, kişisel bilgi toplama sisteminin tam olarak bilinmediği için DeepSeek'in kullanımında dikkatli olunmasını istedi." ifadelerine yer verildi. Bakanlık, kuruma ait bilgisayarlardan DeepSeek'e erişimi, yerel saatle 09.00'da engelledi.

Öte yandan, Güney Kore İçişleri Bakanlığı, 31 Ocak'ta hükümet kurumlarına, DeepSeek ve ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarının kullanımında dikkatli olunması gerektiğini belirten bir genelge göndermişti.

DeepSeek, Çin merkezli bir şirket olup, High-Flyer Capital Management fonunun desteğiyle, diğer yapay zeka firmalarına göre daha düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği yeni açık kaynaklı modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta piyasaya sürdü. Dünya genelinde kısa sürede yoğun ilgi gören DeepSeek, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması haline geldi.

Ayrıca, ABD Donanması, Texas eyaleti, İtalya ve Avustralya gibi ülkeler de DeepSeek hakkında Güney Kore ile benzer yasaklamalar getirmiştir.