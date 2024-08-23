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Güney Kore'deki Otel Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi

Bucheon'daki otelde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Yangının büyüme nedeni alev söndürücü sistemin eksikliği.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:03
Güney Kore'deki Otel Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi

Güney Kore'de Dökülen Yangında Can Kaybı Artıyor

Güney Kore'nin Bucheon kentinde bir otelde meydana gelen yangında, hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye ulaştı. Yetkililer, bu trajik olayın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Yangının Sebepleri ve Etkileri

Başkent Seul'ün batısında bulunan 9 katlı otelin 8. katında çıkan yangının, otelde yeterli yangın söndürücü fıskiye sisteminin olmamasından dolayı büyük bir hızla yayıldığı ifade edildi. Yangın sonucu, toplamda 12 kişinin yaralandığı bilgisi alındı.

Yetkililerden Açıklama

İtfaiye yetkilisi Lee Sang-don, otelin 2003 yılında inşa edildiğine dikkat çekerek, o tarihte yangın söndürücü fıskiye sisteminin zorunlu tutulmadığını belirtti. "Olay yerine ulaştığımızda, katlar çoktan dumanla dolmuştu," dedi ve yangının başladığı odada kalan bir bireyin, "yanık kokusu" şikayeti ile odasını değiştirmesi nedeniyle yangının zaviyesinin boş olduğunu aktardı.

Yangının Sebebi Üzerine Araştırma Sürüyor

İtfaiye yetkilisi Cho Seon-ho, yangında beş kişinin duman nedeniyle can verdiğini ve iki kişinin ise 8. kattan atlayarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Yangının çıkış nedeninin ise elektrik sorunları olabileceğini belirterek, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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