Güney Kore'deki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Güney Kore'nin Muan kentinde, Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleştirildi. Bu kaza, son 6 yılın en ölümcül uçak kazası olarak kaydedildi ve toplamda 179 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

Doğaçlama Anma Töreni

Kaza mahallinde bir araya gelen ölenlerin aileleri ve yakınları, cömert bir şekilde çiçek bıraktı ve ddeokguk pirinç keki çorbasının konulduğu masanın önünde diz çökerek dua etti.

Veri Kurtarma Çalışmaları

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, kazada çıkarılan iki karakutunun verileri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kokpit ses kayıt cihazındaki veri kurtarma çalışmaları tamamlandı, ancak hasarlı uçuş veri kayıt cihazı analiz için ABD'ye gönderildi.

Açıklamalara göre, kazada hayatını kaybeden 179 kurbanın kimlikleri belirlenmiş durumda ve şu ana kadar 11 cenazenin yakınlarına teslim edildiği bilgisi verildi. Ayrıca, yerel hava yolları tarafından işletilen toplam 101 Boeing 737-800 model uçağın güvenlik denetimlerine başlandığı bildirildi.

Kaza ile İlgili Bilgiler

Bangkok-Muan rotasında sefer yapan Jeju Air 7C2216 uçuş numaralı Boeing 737-800, iniş takımlarının açılmaması üzerine pistte kontrolden çıkarak bir duvara çarpmıştı. Uçaktaki 6 mürettebat ve 175 yolcudan sadece bir kadın ve bir erkek mürettebat hayatta kalmayı başardı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını bildirerek, ilk seferde iniş takımlarının açılmadığını, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kazanın gerçekleştiğini ifade etti. Güney Kore havacılık tarihindeki bu trajik felaket sonrası, ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildi.