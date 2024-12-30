Güney Kore'deki Uçak Kazasının Son Dakikalarda Yaşananları

Güney Kore'de 179 Kişinin Ölümüne Neden Olan Uçak Kazasının Detayları

Güney Kore'de, dün meydana gelen ve 179 yolcunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan uçak kazasının son dakikalarında neler yaşandığı gün yüzüne çıkıyor. BBC'nin haberine göre, hava trafik kontrolü, Bangkok-Muan seferini yapan uçağın inişine yerel saatle 08.54'te izin vermişti.

Kaza Öncesi Gelişmeler

Uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na güneyden yaklaşırken, bölgedeki kuş hareketliliği ile ilgili uyarı 08.57'de yayımlandı. Pilot, yerel saatle 08.59'da "mayday" çağrısıyla kuleye, uçağın kuşa çarptığını bildirdi. Pilot bunun ardından asıl iniş iznini iptal ederek, kuzey yönünden iniş izni istedi.

İniş Sırasında Meydana Gelen Kaza

Saat 09.00'da, uçağa pistin kuzeyinden iniş izni verildi ve 09.02'de, 2800 metrelik pistin 1200. metresinde yere ilk temas gerçekleşti. Ancak, uçağın iniş takımları açık olmadan yere inmesi üzerine, pist boyunca kayarak ilerlediği ve 09.03'te, pistin sonundaki yükseltilmiş beton duvara çarptığı bildirildi.

Kurtulan Yolcular ve Uçak Detayları

Kazadan kurtulan iki yolcunun ilki 09.23'te, diğeri ise 09.50'de uçağın kuyruk kısmından kurtarıldı. Jeju Air'e ait Boeing 737-800 tipi uçağın maksimum yolcu kapasitesi 189 kişidir. Uçağın kanat açıklığı 35,8 metre, uzunluğu ise 39,5 metredir. İki adet "CFM56-7B26" modelli motorla donatılmıştır.

Uçak Kazasının Sebepleri

Güney Kore'nin Muan şehrinde gerçekleşen bu trajik kazanın, uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı belirtildi. İlk iniş denemesinde iniş takımları açılmayan uçak, ikinci seferde zorunlu iniş yaparken kaza yapmıştır.