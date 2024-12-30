DOLAR
35,32 -0,45%
EURO
36,73 -0,06%
ALTIN
2.961,86 -0,18%
BITCOIN
3.339.774,79 -0,82%

Güney Kore'deki Uçak Kazasının Son Dakikalarda Yaşananları

Güney Kore'de 179 yolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının son anları ve detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 22:26
Güney Kore'deki Uçak Kazasının Son Dakikalarda Yaşananları

Güney Kore'de 179 Kişinin Ölümüne Neden Olan Uçak Kazasının Detayları

Güney Kore'de, dün meydana gelen ve 179 yolcunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan uçak kazasının son dakikalarında neler yaşandığı gün yüzüne çıkıyor. BBC'nin haberine göre, hava trafik kontrolü, Bangkok-Muan seferini yapan uçağın inişine yerel saatle 08.54'te izin vermişti.

Kaza Öncesi Gelişmeler

Uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na güneyden yaklaşırken, bölgedeki kuş hareketliliği ile ilgili uyarı 08.57'de yayımlandı. Pilot, yerel saatle 08.59'da "mayday" çağrısıyla kuleye, uçağın kuşa çarptığını bildirdi. Pilot bunun ardından asıl iniş iznini iptal ederek, kuzey yönünden iniş izni istedi.

İniş Sırasında Meydana Gelen Kaza

Saat 09.00'da, uçağa pistin kuzeyinden iniş izni verildi ve 09.02'de, 2800 metrelik pistin 1200. metresinde yere ilk temas gerçekleşti. Ancak, uçağın iniş takımları açık olmadan yere inmesi üzerine, pist boyunca kayarak ilerlediği ve 09.03'te, pistin sonundaki yükseltilmiş beton duvara çarptığı bildirildi.

Kurtulan Yolcular ve Uçak Detayları

Kazadan kurtulan iki yolcunun ilki 09.23'te, diğeri ise 09.50'de uçağın kuyruk kısmından kurtarıldı. Jeju Air'e ait Boeing 737-800 tipi uçağın maksimum yolcu kapasitesi 189 kişidir. Uçağın kanat açıklığı 35,8 metre, uzunluğu ise 39,5 metredir. İki adet "CFM56-7B26" modelli motorla donatılmıştır.

Uçak Kazasının Sebepleri

Güney Kore'nin Muan şehrinde gerçekleşen bu trajik kazanın, uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı belirtildi. İlk iniş denemesinde iniş takımları açılmayan uçak, ikinci seferde zorunlu iniş yaparken kaza yapmıştır.

İLGİLİ HABERLER

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Yaya Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
2
İsrail'in Çekildiği El-Hıyam'da Bir Ceset Daha Bulundu
3
Sivas'ta 4,4 Büyüklüğünde Deprem Panic Yarattı
4
İzmir’de Kadın, Kız Arkadaşını Tabancayla Yaraladı: Gözaltı Yapıldı
5
İsrail'de İran İçin Casusluk Yaptığı İddia Edilen Şahıs Gözaltına Alındı
6
Antalya'da Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı
7
Blinken, Venezuela Muhalefet Liderleriyle Görüştü: Seçim İradesine Destek Vurgusu

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi