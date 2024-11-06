Güney Kore'den Hava Savunma Tatbikatı

Güney Kore'nin Hava Savunma Tatbikatı

Güney Kore, artan Kuzey Kore füze tehditlerine karşı bir hava savunma tatbikatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), tatbikatın ülkenin kuzeyindeki bir sahil alanında yapıldığını belirtti.

Tatbikatın Amacı ve Kullanılan Sistemler

JCS'den yapılan açıklamada, bu tatbikatın ordunun hava savunma kabiliyetlerini, duruşunu ve Kuzey Kore’nin artan füze tehditlerine karşı nasıl anında karşılık verebileceğini gösterme amacı taşıdığı ifade edildi. Tatbikatta, Patriot hava savunma sistemi ve Cheongung-II füze savunma sistemleri kullanıldı. Bu sistemler, kötü niyetli füze saldırılarına karşı simüle edilen hedefleri etkisiz hale getirmek amacıyla devreye alındı.

Kuzey Kore'nin Füze Faaliyetleri

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 31 Ekim tarihinde Japon Denizi'ne fırlattığı yeni nesil Hwasong-19 kıtalar arası balistik füzesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Uzmanlara göre, bu füze, Kuzey Kore'nin şimdiye kadar fırlattığı füzeler arasında "en uzun uçuş süresine" sahip.

İşbirliği ve Ortak Tatbikatlar

ABD, Güney Kore ve Japonya, 3 Kasım tarihinde Kuzey Kore'nin son füze denemelerine karşılık olarak ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi. Bu tatbikatta, uzun menzilli B-1B bombardıman uçakları da kullanıldı. Ayrıca, Güney Kore tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı, bu füzelerin yaklaşık 400 kilometre uçtuktan sonra denize düştüğü bildirildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin en az yedi kısa menzilli füze fırlattığını duyurdu. Bu tür tatbikatların amacı, bölgedeki güvenliği sağlamak ve olası tehditlere karşı hazırlıklı olmaktır.