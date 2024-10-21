Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Askeri Geri Çekilme Çağrısı

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Asker Geri Çekilme Çağrısı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya gönderdiği askerlerin geri çekilmesi için resmi bir çağrıda bulundu.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı bu konudaki endişelerini dile getirmek üzere Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i Bakanlığa davet etti.

Askeri İşbirliği Tehdidi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun, görüşme sırasında Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin, Güney Kore ve uluslararası topluma yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Aynı zamanda bu durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini vurguladı.

Kim, kuzey komşusunun Rusya'ya gönderdiği askeri birliklerin derhal geri çekilmesi gerektiğini ifade ederek, bu iki ülke arasındaki askeri işbirliğini şiddetle kınadı.

NIS'ten İddia

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), 18 Ekim'de Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek verme amacıyla yaklaşık 10 bin asker göndereceğini öne sürmüştü. Kuzey Kore'nin söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı bildirildi.

Rusya ile Kuzey Kore İlişkileri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılın haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunmuş ve iki ülke arasında bir kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Putin, anlaşmanın tarafların birinin saldırıya uğraması durumunda diğerinin askeri yardım sağlayacağına dair taahhütler içerdiğini belirtmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise bu anlaşmayı "pakt" olarak tanımlayarak, ilişkilerin "yüksek ittifak" düzeyine çıkarıldığını dile getirmişti.