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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Sert Mesaj

Güney Kore, Kuzey Kore'nin askeri genişlemesini çöküşünü hızlandıracak bir adım olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:08
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Sert Mesaj

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Uyarılar

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Kuzey Kore'nin askeri alanda genişlemeye odaklanmasını "yalnızca ülkenin çöküşünü hızlandırır" şeklinde değerlendirdi.

Diyalog ve İşbirliği Vurgusu

Yonhap ajansına göre Cho, Kuzey Kore'den gelecek her türlü provokasyona karşı gerekli önlemleri alacaklarını belirtirken, sorunların çözümü için diyalog yolunun önemli olduğunu vurguladı.

Birleşme Hedefi ve Askeri Tansiyon

Kuzey Kore yönetiminin yolları patlatmasının birleşme hedefini olumsuz etkilediğini belirten Cho, ancak Güney Kore'nin bu hedef için çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Rusya ile İlişkiler ve Tansiyonun Yükselmesi

Rusya ile olan ilişkilerin Moskova'nın attığı adımlara bağlı olduğunu kaydeden Cho, askeri gerilimlerin artmasıyla ilgili bölgedeki durumu takip ettiklerini belirtti.

Üçlü İşbirliği ve Kınama

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun, başkent Seul'de Amerikalı mevkidaşı Kurt Campbell ve Japonya'dan Okano Masataka ile bir araya geldi. Kim, "Kuzey Kore'yi, gerilimi kasıtlı olarak artıran eylemleri nedeniyle şiddetle kınıyoruz" dedi.

Campbell, Kore Yarımadası'nda barışçıl birleşmeyi desteklediklerini ifade ederek, Kuzey Kore'nin provokatif hamlelerinden endişe ettiklerini kaydetti.

Sınır İletişimi ve Askeri Taktikler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ocak ayında sınır boyunca iletişimin kesilmesi için sert önlemler alınması talimatı vermişti. Güney Kore askeri yetkilileri, Kuzey Kore'nin iki ülkeyi bağlayan yollara mayın döşediğini tespit ettiklerini bildirmişti.

Kuzey Kore'nin, iki ülke arasındaki yolların bir kısmını patlattığını duyuran Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, mevcut gerilimlerin 'çöp balonu' ve 'insansız hava aracı (İHA)' olaylarıyla tırmandığını belirtmektedir.

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