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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Tepki: Stratejik Yollar Patlatıldı

Kuzey Kore, iki ülkeyi bağlayan yolları patlatarak iletişimi kesmeye çalıştı. Güney Kore ordusu, durumu yakından izliyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:51
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Tepki: Stratejik Yollar Patlatıldı

Güney Kore'den Kuzey Kore'nin Yolları Patlatmasına Yanıt

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, iki ülkeyi bağlayan yolların bir kısmını patlattığını açıkladı. Bu olayı, Pyongyang yönetiminin iletişimi kesme amacı güttüğünü belirterek duyurdu.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, genelkurmaydan yapılan basın açıklamasında, Kuzey Kore ordusunun Gyeongui ve Donghae yollarının belli bölümlerini imha ettiği ifade edildi. Bu yolların bağlanmasının kesilmesinin, Kuzey Kore’nin stratejik bir hedefi olduğu vurgulandı.

Askeri Sınır Çizgisi'nden Karşılıkla Ateş Açıldı

Güney Kore ordusu, Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içerisinde Askeri Sınır Çizgisi’nin (MDL) güney tarafında ateş açarak Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği patlamalara yanıt verdi. Ayrıca, Kuzey Kore'nin bu faaliyetlerinin yakından izlenmekte olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ocak ayında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Gyeongui kara yolunun kapatılmasını da içeren sert önlemler alınması emrini vermişti. Bunun yanı sıra, Güney Kore askeri yetkilileri, Nisan ayında Kuzey Kore'nin DMZ içindeki yolları mayın döşediğini tespit ettiklerini bildirmişlerdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin, iki ülke arasındaki yolları patlatma niyetinde olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

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