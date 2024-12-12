Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Sıkıyönetimi 'İdari Eylem' Olarak Savundu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’un Açıklamaları

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta ilan edilen sıkıyönetimin "idari eylem" olduğunu savundu. Yoon, azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını ve "sonuna kadar savaşacağım" dedi.

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