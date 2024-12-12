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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Sıkıyönetimi 'İdari Eylem' Olarak Savundu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetimi 'idari eylem' olarak tanımlayarak, muhalefeti eleştirdi ve savaşa devam edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 09:09
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Sıkıyönetimi 'İdari Eylem' Olarak Savundu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon’un Açıklamaları

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta ilan edilen sıkıyönetimin "idari eylem" olduğunu savundu. Yoon, azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını ve "sonuna kadar savaşacağım" dedi.

Televizyon Konuşması ve İddialar

Yoon, sıkıyönetimi ikinci kez televizyon aracılığıyla halka anlatırken, geleceği tehdit eden güçlere karşı halkı korumak amacıyla bu yetkisini kullandığını ifadelerine ekledi. "Bu, yüksek düzeyde hesaplanmış bir siyasi hükümdür,"

Muhalefete Yönelik Suçlamalar

Yoon, muhalefeti, hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle ve "çılgın bir kılıç dansı sergilemekle" suçladı. Ana muhalefet partisinin Ulusal Meclis'teki çoğunluğu elinde bulundurmasından rahatsız olduğunu dile getiren Yoon, "Ulusal Meclis, özgür bir demokrasinin anayasal düzenini yıkan bir canavara dönüştü"

Seçim Hileleri İddiaları

Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun hakkında yürütülen soruşturmada Yoon, seçim sahtekarlığına dair Ulusal Seçim Komisyonu'nun seçim sistemini kontrol etmesini istediği iddialarını doğruladı. Kim, Yoon'un sıkıyönetim emirleri üzerinde düzeltmeler yaptığını belirtti.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

3 Aralık'ta yapılan sıkıyönetim ilanı, parlamentonun oylamasıyla geri alındı. Yoon, hükûmeti koruma ve anayasal düzeni sağlama amacıyla bu kararı aldığını belirtti. Ancak, yurt dışı seyahat yasağı ile birlikte Yoon'un "şüpheli"

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