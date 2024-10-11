Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un Kuzey Kore'ye Yönelik Açıklamaları

Güney Kore'ye Tehdit ve Uluslararası Tepkiler

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına karşı açık bir meydan okuma olduğunu vurguladı. Yoon, bu konudaki endişelerini Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde dile getirdi.

Endişeler ve Nükleer Silahsızlanma Çağrısı

Zirve çerçevesinde bir konuşma yapan Yoon, "Kuzey Kore'nin bölgesel nükleer ve füze provokasyonlarına karşı ciddi kaygılarımız var," ifadesini kullandı. Ayrıca, "Rusya ile Kuzey Kore'nin yasa dışı askeri işbirliği, Ukrayna'daki çatışmayı daha da uzatıyor" dedi.

Uluslararası Dayanışma ve Kuralların Korunması

Yoon, Pyongyang yönetiminin Güney Kore'yi nükleer silahlarla tehdit etmesine karşı çıktığını açıklayarak, "Özgür ve müreffeh bir Hint-Pasifik için Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması şart. Uluslararası toplum, Kuzey Kore'nin nükleer geliştirme ve provokasyonlarına asla tahammül etmeyeceğini açıkça göstermeli," dedi.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Görüşmeler kapsamında, Yoon ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese arasında da önemli bir toplantı gerçekleşti. Liderler, ikili ilişkileri silah sanayi ve tedarik zincirleri üzerine yoğunlaştırma konusunda kararlılıklarını ifade etti. Yoon, Avustralya'nın fırkateyn tedarik programına yönelik Güney Koreli şirketlerin ilgisini vurgulayarak, destek talep etti.