DOLAR
34,29 -0,37%
EURO
37,51 0,01%
ALTIN
2.908,13 -0,74%
BITCOIN
2.097.902,11 -2,44%

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un Kuzey Kore'ye Yönelik Açıklamaları

Yoon, Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliğini kınadı ve nükleer silahsızlanma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:07
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un Kuzey Kore'ye Yönelik Açıklamaları

Güney Kore'ye Tehdit ve Uluslararası Tepkiler

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına karşı açık bir meydan okuma olduğunu vurguladı. Yoon, bu konudaki endişelerini Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde dile getirdi.

Endişeler ve Nükleer Silahsızlanma Çağrısı

Zirve çerçevesinde bir konuşma yapan Yoon, "Kuzey Kore'nin bölgesel nükleer ve füze provokasyonlarına karşı ciddi kaygılarımız var," ifadesini kullandı. Ayrıca, "Rusya ile Kuzey Kore'nin yasa dışı askeri işbirliği, Ukrayna'daki çatışmayı daha da uzatıyor" dedi.

Uluslararası Dayanışma ve Kuralların Korunması

Yoon, Pyongyang yönetiminin Güney Kore'yi nükleer silahlarla tehdit etmesine karşı çıktığını açıklayarak, "Özgür ve müreffeh bir Hint-Pasifik için Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması şart. Uluslararası toplum, Kuzey Kore'nin nükleer geliştirme ve provokasyonlarına asla tahammül etmeyeceğini açıkça göstermeli," dedi.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Görüşmeler kapsamında, Yoon ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese arasında da önemli bir toplantı gerçekleşti. Liderler, ikili ilişkileri silah sanayi ve tedarik zincirleri üzerine yoğunlaştırma konusunda kararlılıklarını ifade etti. Yoon, Avustralya'nın fırkateyn tedarik programına yönelik Güney Koreli şirketlerin ilgisini vurgulayarak, destek talep etti.

İLGİLİ HABERLER

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin'den UNIFIL'e Destek Çağrısı
2
Son 13 Yılın En Parlak Kuyruklu Yıldızı: Tsuchinshan-ATLAS
3
BM: 4.4 Milyon Devletsiz Birey Tespit Edildi
4
Karadeniz'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem: Bartın Valiliği'nden Açıklama
5
Kocaeli'de Konteynerde 345 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
6
Avustralya, Lübnan'dan Tahliye Uçuşlarını Sonlandırıyor
7
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'yi Ziyaret Edecek

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek