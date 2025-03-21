Güney Kore, Hassas Ülke Listesinde ABD ile İşbirliği Yapacak

Güney Kore, ABD Enerji Bakanlığı tarafından "hassas ülkeler" listesine alınmasının ardından bu sorunun hızlı bir şekilde çözümü için ABD ile işbirliği yapma konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Güney Kore Sanayi Bakanı Ahn Duk-geun, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile gerçekleştirdiği görüşmede, "hassas ülkeler" listesine dahil edilmesi ile ilgili endişelerini paylaştı. İki ülke, konunun gerekli prosedürler çerçevesinde çözülmesi için birlikte çalışma kararı aldı.

Enerji Sektöründe İşbirliği Genişliyor

Görüşmenin içeriğinde, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), elektrik şebekeleri, hidrojen ve küçük modüler reaktörler gibi enerji sektörünün birçok boyutu ele alındı. Ahn, yaptığı basın açıklamasında, ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülke arasındaki enerji işbirliğini güçlendirme fırsatlarını artırdığını ifade etti.

Ahn ayrıca, "Trump yönetiminin enerji politikası hakkında yakın istişareler yoluyla işbirliği projelerini ve ikili yatırımları genişletmek için yeni fırsatlar bulmayı umuyoruz" dedi.

Güney Kore'nin Hassas Ülke Statüsü

Güney Kore'nin "hassas ülkeler" listesine alınması, ABD Enerji Bakanlığı tarafından 15 Mart tarihinde açıklanmıştı. Bu kararın, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından alındığı belirtiliyor. Ülkedeki başarısız sıkıyönetim girişiminin ardından Güney Kore, durumun en düşük kategorisindeki hassas ülkeler arasında yer aldı.

Güney Kore Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, 17 Mart'ta bu statünün yol açabileceği olumsuz durumları önlemek amacıyla ABD ile iletişim kurulması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD Enerji Bakanlığı'nın tanımına göre, ülkeler ulusal güvenlik, bölgesel istikrarsızlık veya nükleer konular gibi sebeplerle "hassas ülkeler listesine" alınabiliyor. Bu listeye alınmanın, Güney Koreli araştırmacıların DOE ile bağlantılı projelerde çalışmalarını güçleştirebileceği belirtiliyor.