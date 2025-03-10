Güney Kore: Kuzey Kore'den Balistik Füze Fırlatıldı

Kuzey Kore'den Gelen Balistik Füze Tehdidi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz yönünde birden fazla balistik füze fırlattığını duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, bu fırlatmalar, yerel saatle 13.50 civarında Hwanghae bölgesinden gerçekleşti. Güney Kore ordusu, ABD ile iş birliği içerisinde gelişmeleri dikkatle izliyor ve teyakkuz halinde bulunuyor.

Ortak Tatbikat ve Gelişmeler

Aynı zamanda ABD ve Güney Kore, bugün Kuzey Kore'nin bölgesel tehditlerine karşı ortak savunmalarını güçlendirmek amacıyla "Özgürlük Kalkanı 2025" (Freedom Shield 2025) isimli bir tatbikat başlattı. Bu tatbikat, Kuzey Kore tarafından "tehlikeli bir kışkırtıcı eylem" olarak kınandı.