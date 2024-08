Güney Kore, Kuzey Kore'ye İşgal Uyarısında Bulundu

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Sert Uyarı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, olası bir işgal girişiminin Kuzey Kore'nin sonunu getireceğini belirtti. Yonhap ajansının haberine göre, Yoon, ABD ile gerçekleştirdikleri 'Ulchi Özgürlük Kalkanı' tatbikatını izlerken Kuzey Kore'nin mevcut askeri faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Provokasyonlara Hazırlık Vurgusu

Yoon, Kuzey Kore'nin her an herhangi bir provokasyona başvurma ihtimalini göz önünde bulundurarak, kendi askeri hazırlıklarını artırmaları gerektiğini vurguladı. Başkan Yoon, “Kuzey'in sonunu getirecek her türlü işgal girişimini, birleşmeye karşı çıkan Kuzey Kore yönetimine bildirmemiz gerekiyor.” mesajını verdi.

Tatbikatın Kapsamı

Güney Kore ile ABD, 18 Ağustos’ta başlayan 'Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)' tatbikatlarıyla ortak savunma stratejilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Kuzey Kore yönetimi, bu tatbikatı 'en saldırgan ve kışkırtıcı savaş tatbikatı' olarak nitelendirmiştir.