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Güney Kore, Kuzey Koreli Askere Dair Önemli Gelişmeyi Açıkladı

Güney Kore, Rusya saflarında savaşan Kuzey Koreli bir askerin Ukrayna'da yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:07
Güney Kore, Kuzey Koreli Askere Dair Önemli Gelişmeyi Açıkladı

Güney Kore, Rusya'nın yanında savaşan Kuzey Koreli bir askerin Ukrayna güçleri tarafından yakalandığını resmi olarak doğruladı. Bu gelişme, cephe hattında görevlendirilen bir askerin %muhalefet% tarafından ele geçirilmesine dair ilk açık onay niteliğini taşıyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi'nden (NIS) yapılan açıklamada, "Müttefik bir ülkenin istihbarat teşkilatıyla gerçek zamanlı bilgi paylaşımı yoluyla, yaralı bir Kuzey Koreli askerin yakalandığı teyit edildi" denildi. Bu bilgi, uluslararası anlamda büyük yankı uyandırdı.

Askeri uzmanlar, Güney Koreli yetkililerin perspektifinde; Kuzey Kore'nin bu çatışmadan, savaş alanındaki deneyimlerle konvansiyonel askeri yeteneklerini modernize etme fırsatı bulabileceği düşüncesi hakim. Bu bağlamda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, savaş sırasında yaklaşık 3 bin Kuzey Koreli askerin "öldürüldüğünü ya da yaralandığını" belirtti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) ise 23 Aralık’taki açıklamasında, 1000'den fazla Kuzey Kore askerinin hayatını kaybettiğini ve Pyongyang’ın "askerlerin rotasyonu veya ilave konuşlandırılması" için hazırlık yaptığını kaydetti. Bu durum, dünya genelinde dikkatle takip edilmekte ve bölgedeki siyasi dinamikler üzerinde etkili olma potansiyeline sahip.

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