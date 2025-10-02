Güney Kore Mahkemesi, Eski Devlet Başkanı Yoon'un Kefalet Talebini Reddetti

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti. Mahkeme, başvurunun delilleri yok etme ihtimali nedeniyle kabul edilemeyeceğine hükmetti.

Mahkeme kararı ve gerekçesi

Yonhap ajansının haberine göre, mahkeme Yoon'un geçen ay sağlık sorunları ve savunma hakkını gerekçe göstererek yaptığı kefalet başvurusunu değerlendirdi. Kararda, sanığın delilleri yok etme ihtimali olduğuna ve kefalet talebini kabul etmek için "gerekli" bir neden olmadığına vurgu yapıldı.

Sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Eski Başbakan Han Duck-soo ise sıkıyönetim girişimine katıldığı veya destek verdiği iddiasıyla yargılanıyor.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.