Güney Kore, Sado Adası Anma Etkinliğine Katılmayacak

Güney Kore, Japonya'nın Sado Adası Anma Etkinliğine Katılmayacak

Güney Kore hükümeti, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce bölgede zorla çalıştırılan Koreli işçilerin istismarına ilişkin süregelen gerilimler nedeniyle Japonya'nın Sado Adası maden kompleksi yakınındaki anma etkinliklerine katılmayacağını duyurdu.

Hükümet Açıklaması

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarın düzenlenecek etkinlikten önce Tokyo ile Seul arasındaki anlaşmazlıkların çözümünün mümkün olmadığını ifade etti. Açıklamada, Seul'ün etkinliğe katılmayacağı vurgulandı.

Japonya'nın Tepkisi

Öte yandan, Japonya Parlamento Bakan Yardımcısı Ikuina Akiko yarınki törene katılacağını belirtti. Akiko'nun, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyareti, Güney Kore'nin tepkisini çekti. Güney Kore basınında, Akiko'nun bu ziyareti, Japonya'nın madenlerde ölenleri anmak için etkinlik düzenleme konusundaki samimiyetine dair şüpheleri artırdığı ifade ediliyor.

Yasukuni Tapınağı

1869 yılında inşa edilen Yasukuni Tapınağı, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen yaklaşık 2.5 milyon kişinin anısını onurlandırıyor. Ancak, tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" olarak kabul etmesi tartışmalara yol açtı. Bu durum, komşu ülkeler tarafından Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü olarak değerlendiriliyor.

İki Ülke Arasındaki Gerginlik

Japonya Dışişleri Bakanlığı Basın Sekreteri Yardımcısı Mizobuchi Masashi, Güney Kore'nin törene katılmama kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Mizobuchi, Japonya'nın Güney Kore ile iletişim kurmaya yönelik çabalarını sürdürdüğünü belirtirken, bu kapsamda diplomatik temasların ayrıntıları hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Japon hükümetinin yarın düzenlenecek törende madenlerde ölen "tüm işçiler" için saygı duruşunda bulunacağı, ancak kimler olduğuna dair bilgilendirme yapmayacağı açıklandı.

Sado Madenlerinin Tarihi

Japon Denizi kıyısında yer alan Sado Adasındaki madenler, 16. yüzyıldan kalma altın ve gümüş madenleri olarak bilinir. Bu madenler, 1989 yılında kapatılmadan önce yaklaşık 400 yıl boyunca işletildi. Şubat 2022'de Japon hükümeti, Sado Adası maden kompleksinin "UNESCO Dünya Mirası" listesine tavsiye edilmesi yönünde karar aldı. Güney Kore, Japonya'nın Kore'nin yaşadığı acıları daha açık bir şekilde kabul etmesi ve anma törenine Korelileri dahil etme isteğine bağlı olarak kompleksin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi konusundaki muhalefetini geri çekti. Sado madenleri, Ağustos 2024'te Güney Kore'nin de desteğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.