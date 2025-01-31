Güney Kore ve ABD Arasında Kritik Telefon Görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Güney Kore Savunma Bakan Vekili Kim Seon-ho, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliğini değerlendirdi.

Yonhap haberine göre, Hegseth ve Kim, görüşmelerinde bölgenin barış ve istikrarının "temel taşı" olan ABD-Güney Kore işbirliğinin derinleştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladılar.

Kuzey Kore'nin gelişen nükleer ve füze teknolojilerine dikkat çeken iki lider, bu tür tehditlere karşı etkili bir şekilde caydırıcı olmak ve karşılık vermek için ittifakı sürdürmenin önemine değindiler.

İki bakan ayrıca, bu amaçla Güney Kore-ABD ittifakı temelinde Japonya'nın da yer aldığı üçlü güvenlik işbirliğini sürdürme ve ilerletme konusunda mutabık kaldılar.

Hegseth, ABD'nin Güney Kore'yi savunma konusundaki kararlılığını hatırlatarak, ikili ilişkileri güçlendirmek için Seul hükümeti ile işbirliği içinde çalışacağını ifade etti.