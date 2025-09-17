Güney Kore ve ABD: Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ortak hedef

Wi Sung-lac: Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Güney Kore ile ABD'nin ortak nihai hedefidir.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:37
Güney Kore ve ABD: Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ortak hedef

Güney Kore ve ABD, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını ortak hedef olarak doğruladı

Wi Sung-lac: Hedef, Kuzey Kore'nin tutumuna bakılmaksızın değişmeyecek

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, başkent Seul'de düzenlenen bir oturumda Kore Yarımadası güvenliğine ilişkin tutumlarını açıkladı.

"Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Güney Kore ile ABD'nin geleneksel olarak paylaştığı nihai hedeftir." ifadesini kullanan Wi, bu hedefin Kuzey Kore'nin tutumuna bakılmaksızın "değişmeyeceğini" vurguladı.

Wi, Güney Kore'nin hedefinin Pyongyang'ın nükleer silahlardan arındırılması olduğunu belirterek bunun nükleer programların dondurulmasını, azaltılmasını ve son olarak tamamen kaldırılmasını kapsayan üç aşamalı plan kapsamında gerçekleşeceğini söyledi.

Taraflar arasında diyaloğu yeniden başlatmanın önemine işaret eden Wi, güven inşa etme çabalarına devam edeceklerini belirtti ve bu sürecin adım adım ilerleyeceğini ifade etti.

Wi, ayrıca geçen yıl imzalanan ve taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngören kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ardından Kuzey Kore ile Rusya arasındaki derinleşen askeri bağlarla ilgili endişelerini dile getirdi. Wi'nin sözleriyle: "Rusya ve Kuzey Kore askeri bir ittifak seviyesine ulaştı. Bu durum özellikle Kuzey Kore'nin nükleer ve füze kabiliyetlerini geliştirdiği dönemde endişe verici."

Wi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kasımda Güney Kore'nin ev sahipliğinde yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılma olasılığını değerlendirmediklerini, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve kapsamında ülkeyi ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.

