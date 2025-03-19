Güney Kore ve ABD Ortak 'Geniş Çaplı Savaş Eğitimi' Düzenliyor

Güney Kore ve ABD birlikleri, Kuzey Kore'nin askeri tehditlerine karşı hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla ortak bir "geniş çaplı savaş komuta eğitimi" düzenledi. Yonhap ajansının aktardığına göre, bu beş günlük eğitim, 16-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Incheon ve Paju bölgelerindeki eğitim tesislerinde, Kuzey Kore'nin yer alan askeri tehditlerine karşı etkin bir şekilde hazırlıklı olmak için eğitimlerin verildiği belirtildi. Ayrıca, yaklaşık 1200 askerin katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde, Güney Kore-ABD Birleşik Tümeni dahil birçok birlik yer aldı.

Ortak eğitim kapsamında, "muharebe komuta ve kontrol yeteneklerini geliştirmeye" yönelik simülasyonlu tatbikatlar ile sahada gerçekleştirilen gerçekçi eğitimlerin yapıldığı kaydedildi.

Bu eğitimler, Güney Kore ve ABD'nin 10 Mart'ta başladığı "Özgürlük Kalkanı 2025" (Freedom Shield 2025) tatbikatı ile eş zamanlı olarak yürütüldü. Güney Kore, bu tatbikata yaklaşık 19 bin askerle katılacak ve tatbikatın 21 Mart'a kadar sürmesi planlanıyor. Tatbikat çerçevesinde, iki ülke orduları toplamda 16 büyük ölçekli saha faaliyeti icra etmeyi hedefliyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ise, bu ortak askeri tatbikatı "tehlikeli bir kışkırtıcı eylem" olarak nitelendirerek kınadı.