Güney Kore ve ABD Ortak Tatbikat Gerçekleştirdi

Güney Kore ve ABD Ortak Tatbikatı

Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri, çıkarma kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla önemli bir ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikatta Kullanılan Araçlar

Gerçekleştirilen tatbikatta, iki ülkenin deniz piyadelerini taşıyan 50'den fazla amfibi aracın yanı sıra, insansız hava araçları, F-35B savaş uçakları ve AH-1Z savaş helikopterleri de aktif olarak kullanıldı.

Yer ve Amaç

Tatbikat, başkent Seul'un 273 kilometre güneydoğusundaki Pohang kentinde gerçekleştirildi. Açıklamalara göre, bu tatbikatın temel amacı, Güney Kore ve ABD’nin deniz birliklerinin çıkarma kabiliyetlerini artırmaktı.

tarafından yapılan resmi açıklamada, tatbikatın, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.