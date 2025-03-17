Güney Kore ve Ukrayna, Kuzey Koreli Askerlerin Ülkeye Dönüşünü Görüştü

Güney Kore ve Ukrayna, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan Kuzey Koreli askerlerin ülkelerine dönüşü için işbirliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:54
Güney Kore ve Ukrayna, Kuzey Koreli Askerlerin Ülkeye Dönüşünü Görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan Kuzey Koreli askerlerin ülkelerine geri dönüşü konusunu ele almak üzere telefonla görüştü.

Yonhap haberine göre, Cho ve Sybiha, Ukrayna tarafından yakalanan iki Kuzey Koreli savaş esirinin dönüşü hakkında fikir alışverişinde bulundular. Bakan Cho, Sybiha’ya, bu askerlerin Güney Kore vatandaşı olduğunu belirterek, askerlerin geri dönüş taleplerini iletmeleri durumunda kendilerinin kabul edileceğini ifade etti.

Güney Kore basınında yer alan ocak ayındaki haberlere göre, Kuzey Kore'nin Rusya saflarında savaşmaları için Kursk'a 1000 ile 3000 arasında asker sevk ettiği iddia edilmişti. Ayrıca, 2024 yılında Kuzey Kore'nin Rusya'nın batı cephesindeki Kursk bölgesine yaklaşık 11 bin asker konuşlandıracağı öne sürülmektedir.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşan Kuzey Koreli askerler hakkında bilgi paylaşarak, bu askerlerden 300'ünün öldüğünü ve yaklaşık 2700'ünün yaralandığını bildirmiştir.

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