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Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Yoon Suk Yeol İçin Tutuklama Talep Etti

Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama kararının uygulanmasını istedi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 10:15
Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Yoon Suk Yeol İçin Tutuklama Talep Etti

Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nden Yoon için Yasal Adım

Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Devlet Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama kararının uygulanmasını talep etti. Yonhap'ın aktardığına göre, CIO, Yoon için çıkarılan tutuklama kararının süresinin dolmasına bir gün kala polise resmi bir yazı gönderdi.

Açıklamanın Detayları

Yazıda, “ayaklanma” ve “görevi kötüye kullanma” şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Yoon için çıkarılan tutuklama kararının uygulanması için polisten işbirliği talep edildi.

Yoon'un İfadesi ve Tutuklama Talebi

Yetkililer, Yoon'un 18, 25 ve 29 Aralık 2024 tarihlerinde ifade vermeye çağrıldığını ancak Yoon'un bu çağrılara yanıt vermediğini belirterek, tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, Yoon hakkında tutuklama emri verirken, soruşturmacıların devlet başkanlığı konutunda arama yapma talebini de onayladı.

Yasal Mücadele Bekleniyor

Yoon'un avukatlarından Yun Gap-geun, CIO’nun “ayaklanma” şüphesiyle soruşturma yürütme yetkisine sahip olmadığını savundu ve bu talebe karşılık yasal girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Mahkeme, dün Yoon hakkındaki tutuklama ve devlet başkanlığı konutunun aranması kararlarının durdurulması talebini reddetti.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonuçları

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentonun oylaması sonucunda bu karar kaldırıldı. Meclis tarafından azledilmesi istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atandı.

Yeni Gelişmeler

Muhalefetin girişimiyle 27 Aralık 2024 tarihinde yapılan oylamada, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verildi. Han’ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlendi.

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