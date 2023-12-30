Güney Koreli gazetecinin paylaşımı gündem yarattı: Yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini düşündüler

Turkcell Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da yapılacaktı. Ancak Atatürk'ün tişört ve pankartlarının yasaklanması iki takımı da kızdırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray, maçı protesto ederek İstanbul'a geri döndüler.

Turkcell Süper Kupa finali, organizasyonda yaşanan sorunlar yüzünden ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, maçın daha sonra oynanması konusunda anlaştı.

Suudi Arabistan'da gerçekleşen olaylar, Türkiye ile birlikte Dünya gündemine oturdu. İngiltere'den ABD'ye birçok medya kuruluşu, yaşananları manşetlerine taşıdı. Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee ise, Galatasaray - Fenerbahçe finalinin ertelenmesi sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Lee, maç ertelenmeden önce paylaşımda bulundu. "Uyandığımda Suudi Arabistan'da olanları duydum. Bugün Fenerbahçe'nin kupayı almasını isterdim. Ama bir ülkenin geçmişine ve onun büyük kurucu Atatürk'e saygı göstermek her şeyden daha değerli. Takımların geri dönmekten çekinmemesi lazım" dedi. Lee'nin bu paylaşımı kısa sürede gündemde yerini aldı.



