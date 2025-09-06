Güney Marmara Küresel Ufuk Programı uluslararası öğrencileri iş dünyasıyla buluşturuyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) öncülüğünde; Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen Güney Marmara Küresel Ufuk Programı, uluslararası öğrencileri bölge iş dünyasıyla bir araya getiriyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıklamasına göre, başlangıçta BANÜ ELÇİ Programı olarak geliştirilen proje, uluslararası öğrencilerin iş dünyasına entegrasyonunu sağlamak ve Güney Marmara'nın ticari kapasitesini artırmak amacıyla bölgesel düzeyde genişletildi.

Seçim ve eğitim süreci

Programın ilk aşamasında, 223 uluslararası öğrenci arasından seçilen 50 gönüllü öğrenci kariyer geliştirme eğitimlerine katıldı. Eğitimler kapsamında özgeçmiş hazırlama, iş dünyasıyla temas kurma ve kültürler arası iletişim gibi temel beceriler kazandırıldı.

Ayrıca program; uluslararası ticaret, pazar analizi ve dijital yetkinlikler gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim süreci sunarak mezuniyet sonrası öğrencilerin Türkiye ile bağlarını sürdürmesini ve işbirliği köprüleri kurmasını hedefliyor.

Uygulama ve işbirlikleri

Program kapsamında düzenlenen öğrenci buluşmaları, sanayi ve ticaret odalarıyla işbirlikleri, uluslararası firmalarla bağlantılar, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar ve ülkelerin ataşelikleriyle gerçekleşen görüşmelerle katılımcılara geniş bir ağ sunuluyor. Ayrıca seminerler, uygulamalı staj imkanları ve uluslararası iş ağı oluşturma fırsatları da sağlanıyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar proje hakkında şu değerlendirmede bulundu: Uluslararası öğrencilerin Türkiye'nin kültür ve ticaret elçileri olduğunu belirtti. Ülkelerine döndüklerinde genellikle çok önemli roller üstleniyorlar ve Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendiriyorlar. Türkiye'de edindikleri bilgiler sayesinde, ülkelerimiz arasında kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda etkili işbirlikleri kurulmasına katkı sağlıyorlar.

Bandırma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ise projeyle ilgili, uluslararası öğrenciler arasından geleceğin girişimcilerinin çıkacağına inandıklarını vurgulayarak şunları söyledi: Firmalar uluslararası öğrencilerle tanışacak, iş bağlantılarını ve tecrübelerini öğrencilere aktaracak, kültürel ve iktisadi etkileşim gerçekleşecek.

Program, bölgesel kalkınmayı desteklemenin yanı sıra Türkiye'nin yükseköğretimde "uluslararasılaşma" vizyonuna da katkı sağlamayı amaçlıyor.