Güney Sudan'da Ana Muhalefet: 'Hükümet Çöktü' — Riek Machar Görevden Alındı

Güney Sudan'da Ana Muhalefet: 'Hükümet Çöktü'

Güney Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefet (SPLM-IO), görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar ve diğer tutuklamalar üzerine hükümetin çöktüğünü açıkladı. Parti, kararları kesin bir şekilde reddettiğini ve kınadığını bildirdi.

Görevden Alma ve Suçlamalar

Açıklamada, Machar ile birlikte bazı kişilerin 'vatana ihanet, terör ve insanlığa karşı suçlar' gibi suçlamalarla yargılanmasına karar verildiği, bunun üzerine Machar'ın görevden alındığı kaydedildi. SPLM-IO, bu adımların barış anlaşmasının siyasi ve güvenlik hükümlerini fiilen durdurduğu ve hükümetin meşruiyetinin sona erdiğini savundu.

Partinin Tutumu ve Hedefleri

Ana muhalefet partisi, mevcut rejimin artık barış anlaşmasına dayanmadığını; bunun yerine 'diktatörlük ve zorbalık yoluyla iktidarı elinde tutan gayrimeşru bir yapı' olduğunu öne sürdü. SPLM-IO, ülkede rejim değişikliğini; barış, adalet, eşitlik, demokrasi, hukuk devleti ve kalkınmaya dayalı yeni bir siyasi düzen kurmayı hedeflediğini duyurdu.

Nasir Saldırısı ve Gerginliğin Başlaması

Gerginlik, Şubat ayında çoğunluğu Nuer kabilesinden oluşan ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı muhalifi Riek Machar'a yakınlığıyla bilinen 'Beyaz Ordu' adlı milis gücün, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrine saldırmasıyla başladı. Olay sonrası SPLM-IO'dan bazı general ve bakanlar gözaltına alındı; Machar ise 26 Mart'ta ev hapsine alındı.

İddialar ve Görevden Uzaklaştırma

11 Eylül'de, Machar'ın da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin aynı suçlamalarla yargılanacağı belirtildi ve Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Machar'ı görevden uzaklaştırdı.

Arka Plan: Dünyanın En Genç Ülkesi

Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı. Ülke, 16 Aralık 2013'te Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in yardımcısı Riek Machar'ı 'darbe teşebbüsü' iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti. Taraflar 2018 ve 2022'de barış anlaşmalarına imza atsa da, kamu düzeni ve güvenlik tam olarak sağlanamadı; farklı kabileler ve gruplar arasında zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor. Barış anlaşmasının ardından Machar görevine geri dönmüştü.

Not: Haberde yer alan özel isimler, tarihler ve sayısal veriler orijinal metindeki şekilde korunmuştur.