Güney Sudan'da Kolera Salgınına Acil Çözüm Çağrısı

Güney Sudan Doktorlar Birliği'nden Kritik Uyarı

Güney Sudan Doktorlar Birliği (SSDU), hükümeti, kolera salgınının kötüleşmesi ile ilgili acil önlemler almaya çağırdı. SSDU Genel Sekreteri Luka Dut, "Birçok eyalete yayılan ve binlerce kişinin hayatını tehlikeye atan bu duruma karşı harekete geçilmesi kaçınılmazdır" dedi.

Hükümetin Sorumluluğu

Dut, hükümetin halk sağlığının korunmasından sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Halkın sağlığı ile ilgilenmek her hükümetin görevidir. Sağlık Bakanlığının, etkilenen topluluklar için gerekli tıbbi malzemeleri tedarik etmek üzere ciddi bir fona ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

Durumun Ciddiyeti

SSDU'nun yaptığı açıklamada, kolera salgınının yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda temiz suya erişim ve sanitasyon eksikliği gibi sorunların daha büyük bir insani krizi tetiklediği kaydedildi. En çok etkilenen gruplar arasında çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlıların bulunduğu belirtildi.

Artan Vaka Sayıları

Dut, Pibor İdari Bölgesi'nde vaka sayısının arttığını ifade ederek, acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. 700 kişinin hayatını kaybetmesi ve toplam vaka sayısının 40 bin 800'ü geçmesi, durumu daha da kritik hale getiriyor.

Tıbbi Önlemler İçin Çağrı

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı'nın, özellikle yaklaşan yağmur mevsimi göz önüne alındığında, koleranın yayılmasını önlemek amacıyla tıbbi önlem tedbirlerine uyulması için vatandaşlara çağrıda bulunduğu bildirildi.