Güney Sudan'da Maliye Bakanı Görevden Alındı: Barnaba Bak Chol Atandı

Güney Sudan'da Maliye Bakanı görevine son verildi

Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, 2 ay önce göreve başlayan Maliye Bakanı Athian Diing Athian'ın yetkisine dün son verildiğini duyurdu. Devlet televizyonu SSBC, Diing'in yerine Barnaba Bak Chol'un atandığını bildirdi.

Atama ve Maliye Bakanlığı'ndaki değişim

Yetkililer, Athian’ın görevden alınmasına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Bu atamayla birlikte Güney Sudan Maliye Bakanlığı koltuğu 2020 yılından bu yana 8. kez el değiştirmiş oldu. Yeni bakan Barnaba Bak Chol, daha önce Ağustos 2023 - Mart 2024 tarihleri arasında aynı görevi yürütmüştü.

Ulusal Güvenlik Danışmanı değişti

Resmi kararnamede ayrıca eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Madut Biar Yel'in görevine son verildiği ve yerine Devlet Başkanı Kiir’in yakın müttefiki Tut Gatluak Manimeh'in getirildiği duyuruldu. Tut Gatluak Manimeh’in de 2016-2024 yılları arasında aynı görevde bulunduğu ve Kiir’in bölge siyaseti ile Sudan’daki barış sürecinde önemli rol oynadığı kaydedildi.

Siyasi arka plan ve analistler ne diyor?

Analistler, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in kontrolü elinde tutmak için ordu ve siyasi kadrodaki atamalarda sık değişiklikler yaptığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu hamleleri Başkanın silahlı gruplar ve muhtemel halefleriyle mücadelesinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

Güney Sudan'daki iç savaşın kısa kronolojisi

Güney Sudan, 2011 yılında bağımsızlığını ilan etti. Ülke, Devlet Başkanı Kiir ile Devlet Başkanı Yardımcısı Riek Machar arasında 2013-2018 yılları arasında süren iç savaşın ardından, 2018 yılında güç paylaşımını öngören bir barış anlaşması imzalamıştı. İç savaş nedeniyle Kiir, 2013'ten itibaren ülkenin öne çıkan lideri oldu.

JUBA (İHA) - GÜNEY SUDAN’DA 2 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAYAN MALİYE BAKANI ATHİAN DİİNG ATHİAN’IN YETKİSİNE DÜN SON VERİLDİĞİ VE YERİNE BARNABA BAK CHOL’UN ATANMASIYLA ÜLKEDEKİ MALİYE BAKANLIĞI KOLTUĞUNUN 2020 YILINDAN BU YANA 8. KEZ DEĞİŞTİ BELİRTİLDİ.