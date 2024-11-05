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Güney Sudan'da Sıtma Krizi: 41 Ölüm

Büyük Pibor'da sıtma nedeniyle 41 kişi hayatını kaybetti, 36'sı çocuk.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 18:42
Güney Sudan'da Sıtma Krizi: 41 Ölüm

Güney Sudan'da Sıtma Sonucu Hayatını Kaybedenler

Güney Sudan'ın Büyük Pibor İdari Bölgesi'nde, son iki haftada sıtma hastalığı nedeniyle 41 kişi yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 36 çocuğun da bulunduğu bildirildi.

Yetkililerin Açıklamaları

Bölge Enformasyon Bakanı Oleyo Akuer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Likwangole bölgesinde meydana gelen bu ölümlerin çoğunun kırsal alanlarda yaşandığını belirtti. Bakan Akuer, ayrıca 200 sıtma hastasının şu anda tedavi edilmekte olduğunu ifade etti.

Sıtmanın Etkileri ve Aşılama Kampanyası

Sıtma, özellikle çocuklar arasında önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. 2022 verilerine göre, ülkede yaklaşık 2,8 milyon sıtma vakası kaydedilmiş ve sıtmaya bağlı olarak 6 bin 680 can kaybı gerçekleşmiştir. Sağlık Bakanlığı, temmuz ayında 6 eyalet genelinde yaklaşık 265 bin çocuğu kapsayan bir aşılama kampanyası başlatmıştı.

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