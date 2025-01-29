DOLAR
35,77 -0,11%
EURO
37,19 0,36%
ALTIN
3.170,8 0,14%
BITCOIN
3.646.453,46 -0,52%

Güney Sudan'da Uçak Kazası: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Sudan'da bir uçağın düşmesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi. 3 yaralının durumu kritik.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:22
Güney Sudan'da Uçak Kazası: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Sudan'da trajik bir uçak kazası yaşandı. Bir uçağın kalkışından kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre, kazada 18 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından işletilen Radyo Miraya'nın haberine göre, uçağın Birlik eyaletindeki Birlik Petrol Sahası'ndan kalktığı ve hemen ardından düştüğü teyit edildi.

Radyo Miraya, kazadan yaralı kurtulan 3 kişinin sağlık durumunun kritik olduğunu bildirdi. Bu acı olay, bölgede yaşayan topluluklar üzerinde derin bir etki yaratıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Şüpheli Tutuklandı
2
Bedirhan Şener'den Şok Suçlamalar: Anneannesini Öldürmekle Yargılanıyor
3
Hindistan'da Maha Kumbh Festivalinde İzdiham: 17 Ölü, Başbakan Modiden Açıklama
4
Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne 40 Denetmen Yardımcısı Alımı
5
Ressam Oğuz Tığlı, Son Yolculuğuna Datça'da Uğurlandı
6
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Çalan İki Zanlı Serbest Bırakıldı
7
ASO Başkanı Seyit Ardıç, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı