Güney Sudan'da Uçak Kazası: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Sudan'da trajik bir uçak kazası yaşandı. Bir uçağın kalkışından kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre, kazada 18 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından işletilen Radyo Miraya'nın haberine göre, uçağın Birlik eyaletindeki Birlik Petrol Sahası'ndan kalktığı ve hemen ardından düştüğü teyit edildi. Radyo Miraya, kazadan yaralı kurtulan 3 kişinin sağlık durumunun kritik olduğunu bildirdi. Bu acı olay, bölgede yaşayan topluluklar üzerinde derin bir etki yaratıyor.