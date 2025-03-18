Güney Sudan'daki Şiddet Olayları 50 Bin Kişiyi Yerinden Etti

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'ın kuzeydoğusundaki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 50 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

BM Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Anita Kiki Gbeho, yaptığı yazılı açıklamada, bu artan şiddetin halk üzerinde yarattığı olumsuz etkilere ve insani yardım operasyonlarının aksamasına ilişkin derin endişelerini dile getirdi.

Gbeho, şubat ayının sonundan bu yana, şiddetin 50 bin kişinin yerinden edilmesine sebep olduğunu, bu kişilerden 10 bininin de Etiyopya'ya geçmek zorunda kaldığını belirtti. Ayrıca, güvenlik sorunları nedeniyle 23 insani yardım çalışanının yer değiştirdiğini ve Nasir'deki kolera tedavi ünitesinin kapatıldığını ifade etti.

Gbeho, tüm taraflara sivillere, insani yardım çalışanlarına ve kritik altyapıya saygı göstermeleri çağrısında bulundu. BM’nin, Güney Sudan hükümeti ve ortaklarıyla birlikte çalışarak etkilenen toplulukları destekleme konusunda kararlılığını vurguladı.

Güney Sudan'da Gerginlik Ortamı

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında bağımsızlığını kazanmıştı. Ülke, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in yardımcısı Riek Machar’ı görevden almasının ardından iç savaşa sürüklendi.

Yıllarca süren iç savaşın ardından 2018 ve 2022'de barış anlaşmalarına imza atılmasına rağmen, kamusal düzenin sağlanamadığı ülkede farklı kabileler arasında zaman zaman şiddet olayları meydana geliyor.

Son dönemde, Machar'ın liderliğindeki ve çoğunluğu Nuer kabilesine mensup "Beyaz Ordu" adlı milis güç, Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmişti. Bu olay üzerine, SPLM-IO'dan bazı general ve bakanların gözaltına alındığı bildirildi.

BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS), 7 Mart’ta Nasir şehrindeki tahliye işlemleri esnasında bir BM helikopterinin ateş sonucu düştüğünü, 1 BM personelinin olayda hayatını kaybettiğini, 2 personelin yaralandığını ve bazı Güney Sudanlı askerlerin de yaşamını yitirdiğini aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Mayardit, halkı sükunete davet ederek, "Ülkemizin tekrar savaşa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu krizi hükümet olarak ele alacağız." dedi.