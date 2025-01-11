Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti 'Yılın Başarılı Gazetecileri' Ödüllerini Verdi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 38. ödül töreninde Anadolu Ajansı muhabirleri 3 dalda ödül aldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 23:53
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti 'Yılın Başarılı Gazetecileri' Ödüllerini Verdi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin Başarıları Ödüllendirildi

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), bu yıl 38.'sini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın ödüllerini sahiplerine sundu. Tören, Diyarbakır'da bir otelde gerçekleştirildi.

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Diyarbakır Vali Vekili Murat Yıldız, ödül töreninde yaptığı konuşmada, gazetecilerin doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşma alanındaki katkılarına vurgu yaptı. Yıldız, "Kar, kış, yağmur, çamur ve afetler gibi zor koşullarda dahi özveriyle görev yapan basın emekçileri, toplumun vicdanına ses olmaktadır," ifadelerini kullandı.

Yıldız, gazetecilik mesleğinin kamu hizmeti niteliği taşıdığını belirterek, tüm gazetecilere başarılar diledi.

Cemiyetin Önemi

GGC Başkanı Felat Bozarslan, 1977'de kurulan cemiyetin bölgede önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti. 350'den fazla üyesiyle basın meslek değerlerini savunduklarını belirten Bozarslan, Filistin, Gazze, Suriye, Irak gibi yerlerde görev yapan ve yaşamını yitiren gazetecileri andı.

Başarılar Ödüllendirildi

Törenin ardından yerel sanatçı Bedri Ayseli, katılımcılara türkü seslendirdi. Daha sonra, yarışmada farklı kategorilerde dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, bu yıl görüntü dalında Rıdvan Korkulutaş'ın "Bingöllü ressamın taş tozundan yaptığı eserler Paris'e uzandı" haberinin görüntüsü ile fotoğraf dalında Bestami Bodruk'un "AFAD timi KBRN tehditlerine etkin müdahale için kondisyon eğitimi alıyor" karesi ile birincilik ödülü kazandı. Ayrıca, AA'dan Aziz Aslan'ın "Sallama çay tartışması işverene 77 bin liraya mal oldu" haberi yazılı haber dalında mansiyon ödülü aldı.

Ödül Törenine Katılanlar

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat, eski AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan gibi birçok önemli isim katıldı. Kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin de yer aldığı etkinlik, geniş bir katılımla gerçekleşti.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 38'incisini düzenlediği "Yılın Başarılı...

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 38'incisini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın ödülleri sahiplerine verildi. Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 3 dalda ödül aldı. Fotoğraf dalında Anadolu Ajansı'ndan Bestami Bodruk'a (sağda) "AFAD timi KBRN tehditlerine etkin müdahale için kondisyon eğitimi alıyor" fotoğrafı ile birincilik ödülü verildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 38'incisini düzenlediği "Yılın Başarılı...

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 38'incisini düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın ödülleri sahiplerine verildi. Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 3 dalda ödül aldı. Fotoğraf dalında Anadolu Ajansı'ndan Bestami Bodruk'a (sağda) "AFAD timi KBRN tehditlerine etkin müdahale için kondisyon eğitimi alıyor" fotoğrafı ile birincilik ödülü verildi.

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