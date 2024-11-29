Güngören'de Yıkımda Kısmi Çökmeyle İki İşçi Göçükte Kaldı

Güngören'de Yıkım Sırasında Kısmi Çökmenin Sonucu: 2 İşçi Göçükte Kaldı

İstanbul'un Güngören ilçesinde, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın yıkım çalışmaları sırasında, binanın kısmen çökmesi sonucu iki işçi göçük altında kaldı.

Bir süre önce boşaltılan binada gerçekleştirilen yıkım esnasında meydana gelen kısmi çökme, işçiler için tehlikeli bir durum oluşturdu. Olayın hemen ardından, polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, göçük altında kalan işçileri sağ salim kurtarmak için yoğun bir çaba harcıyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmese sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.

Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmese sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.