Güngören'deki 2008 Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

Güngören'de, 27 Temmuz 2008'de gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi, düzenlenen bir anma töreniyle anıldı. Menderes Caddesi'nde bulunan anıt önünde yapılan törene, Güngören Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Törene, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile çeşitli partilerin ilçe temsilcileri ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, yaşamını yitirenler için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Cüneyt Yüksel, programda yaptığı konuşmada, o gün yaşanan menfur saldırının yıldönümünde bir araya geldiklerini belirtti. Saldırı sırasında orada bulunan kişilerin hepsinin sivil olduğunu ifade eden Yüksel, "Bu hain saldırı, terörün karanlık yüzünü bir kez daha bizlere göstermişti. Her birimiz burada olabilirdik. Bu ülke teröre boyun eğmeyecek. Türk bayrağı hiçbir zaman inmeyecek, ezanlarımız susmayacak. Vatanımız bölünmeyecek" dedi.

Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, o gün 5'i çocuk ve biri hamile toplamda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 154 kişinin de gazi olduğunu aktardı. Ülkemizin coğrafi önemine de değinen Küçük, "Anadolu, güçlülerin gücüne güç katıyor. Bu nedenle birlik ve kardeşlik içinde olmamız gerekiyor" diye ekledi.

Anma programının ardından katılımcılar, anıta karanfiller bıraktı. Hatırlatmak gerekirse, bu saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş ve 90 kişi yaralanmıştı. Saldırının failleri, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Güngören'de 17 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi törenle anıldı.Bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde, Güngören Belediyesi tarafından anma töreni düzenlendi. Törene katılan Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük konuşma yaptı.

Güngören'de 17 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi törenle anıldı.Bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu Menderes Caddesi'ndeki anıtın önünde, Güngören Belediyesi tarafından anma töreni düzenlendi. Törene katılan Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük konuşma yaptı.