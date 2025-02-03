Günlük Gündem: Deprem Uzmanından Tsunami Açıklaması, Kanser Tarama Verileri

AFAD'dan Deprem Açıklamaları

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ege Denizi'nde meydana gelen "deprem fırtınası" hakkında önemli bilgiler verdi. Akgün, "Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz; fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün" ifadelerini kullandı. Ayrıca, olası tsunami için ise, "Tsunami gelişebilmesi için 6'nın üzerinde bir deprem olması bekleniyor. 4,5 ve 5 büyüklüğünde depremlerde dalga yükseliyor, ancak ciddi hasar yaratmamaktadır. Hasar için büyüklüğün 7'ye yakın olması gerekmektedir" dedi.

Akgün, AFAD’ın oluşturduğu eylem planları ve anlık gözlemler ile ilgili de bilgi vererek, "Oluşabilecek her türlü duruma karşı her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıyoruz" dedi.

Kanser Taramaları 9,5 Milyona Ulaştı

Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla 9,5 milyon kanser taraması gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen taramalar kapsamında 3 milyon 300 bin meme kanseri, 3 milyon 500 bin rahim ağzı kanseri ve 2 milyon 700 bin kolon kanseri taraması yapılmıştır. Erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer kanseri olurken, kadınlarda meme kanseri ilk sırada yer almaktadır.

İstanbul'da Kuduz Aşısı Başvuruları Arttı

İstanbul'da 2024 yılındaki kuduz riskli temas nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısı 110 bini buldu. Temasların %76'sının kedi ve %23'ünün köpeklerden kaynaklandığını belirten İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Küçükoğlu, aşılamanın koruyuculuk oranının yüzde 100 olduğunu vurguladı.

Dr. Küçükoğlu, "Herhangi bir şüpheli temasa maruz kalan vatandaşlarımızın 24 saat hizmet veren kuduz aşı merkezlerimize başvurmalarını istiyoruz" dedi.

İŞKUR'dan Yeni İstihdam Modelleri

İŞKUR, "İş Avcılığı Modeli"nin kapsamını genişleterek, dezavantajlı grupları da kapsayacak şekilde gençleri iş gücü piyasasına kazandırmayı hedefliyor. Bugüne kadar 107 bin 345 gencin istihdam edildiği model ile istihdama katılımların hızlandırılması planlanıyor.

6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılı

2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı vesilesiyle çeşitli haber başlıkları dikkat çekiyor. Öne çıkan başlıklar arasında "Enkaz bebek" ve "Protezle ayağa kalkan Fatma Ömür'ün hayali" yer alıyor.

İsrail’in Gazze’ye Saldırısı ve Eğitim Sistemi

BM Raportörü Farida Shaheed, Gazze'de eğitim sisteminin yok edilmesinin soykırımın bir parçası olduğu konusunda açıklamalar yaptı.

Almanya’da Vize Kolaylaşması

Alman hükümeti, fuar katılımcıları ve tır şoförleri için vize başvurularını kolaylaştırma kararı aldı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, bu adımı önemli bulduklarını ifade etti.

Spor ve Basketbolda Hedefler

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası’nın elemelerinde hedefinin 6'da 6 yapmak olduğunu açıkladı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı ise Davis Kupası sonuçlarından memnuniyet belirtti.

Galatasaray'a Yeni Yüz: Alvaro Morata

Galatasaray, İspanyol santrfor Alvaro Morata’yı bir yıllığına kiralayarak kulüp tarihindeki 208. yabancı futbolcusunu kadrosuna katmış oldu.